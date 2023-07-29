29 июля, 08:30,
обновлено 29 июля, 09:01

Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Алексей Майшев/ ТАСС
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод
© Алексей Майшев/ ТАСС

Сергей Окрушко признал вину

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Самарский районный суд Самары избрал в качестве меры пресечения арест на два месяца Сергею Окрушко, задержанному по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца", - сказала судья Светлана Теплова.

Адвокат Вячеслав Павелкин сообщил журналистам, что задержанный признал вину. "Он признал вину полностью, раскаивается. Сотрудничает со следствием", - сказал он, подтвердив факт возбуждения уголовного дела.

Куйбышевский НПЗ - одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года. 

Теги:
РоссияСамарская область
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