Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Сергей Окрушко признал вину

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Самарский районный суд Самары избрал в качестве меры пресечения арест на два месяца Сергею Окрушко, задержанному по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца", - сказала судья Светлана Теплова.

Адвокат Вячеслав Павелкин сообщил журналистам, что задержанный признал вину. "Он признал вину полностью, раскаивается. Сотрудничает со следствием", - сказал он, подтвердив факт возбуждения уголовного дела.

Куйбышевский НПЗ - одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.