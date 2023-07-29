Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ изначально планировал взорвать три устройства

Сергей Окрушко сообщил в зале суда, что после первого взрыва самостоятельно обезвредил остальные устройства

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Сергей Окрушко, подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, заявил на суде, что планировал взорвать три устройства, однако после взрыва одного из них обезвредил остальные, чтобы не допустить жертв среди людей.

Об этом задержанный мужчина сказал во время заседания в Самарском районной суде Самары.

"Да, заложил три устройства, после этого (взрыва первого - прим. ТАСС) отключил остальные. Чтобы [было] меньше жертв", - сказал Окрушко.

Куйбышевский НПЗ - одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.