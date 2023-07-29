29 июля, 08:36,
обновлено 29 июля, 08:56

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ изначально планировал взорвать три устройства

Алексей Майшев/ ТАСС
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод
© Алексей Майшев/ ТАСС

Сергей Окрушко сообщил в зале суда, что после первого взрыва самостоятельно обезвредил остальные устройства

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Сергей Окрушко, подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, заявил на суде, что планировал взорвать три устройства, однако после взрыва одного из них обезвредил остальные, чтобы не допустить жертв среди людей.

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Об этом задержанный мужчина сказал во время заседания в Самарском районной суде Самары.

"Да, заложил три устройства, после этого (взрыва первого - прим. ТАСС) отключил остальные. Чтобы [было] меньше жертв", - сказал Окрушко.

Куйбышевский НПЗ - одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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