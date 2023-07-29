29 июля, 09:06

В Нижегородской области в ДТП на трассе пострадали двое несовершеннолетних

Их доставили в медицинское учреждение

ТАСС, 29 июля. Два автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области. По предварительной информации, пострадали в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"Около 10:00 на 480-м км трассы М-7 возле поселка Нива Лысковского муниципального округа водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся на встречу автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель отечественного автомобиля, из них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками ГИБДД организовано деблокирование и реверсное движение автотранспорта на месте происшествия. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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