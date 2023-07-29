Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Больше всего потребителей оказались без света в Днепропетровской области, сообщили в Минэнерго страны

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 70 населенных пунктов в нескольких областях Украины остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

"В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По данным Минэнерго, больше всего потребителей - 9 тыс. - оказались без света в Днепропетровской области. Также от последствий непогоды пострадали жители Винницкой, Сумской и Черниговской областей, а также подконтрольной Киеву части Запорожской.

Накануне Минэнерго сообщало, что в Днепропетровской области без электричества были свыше 66 тыс. абонентов в 165 населенных пунктах.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки произошла авария в сетях оператора "Укрэнерго" в Одесской области и была обесточена высоковольтная линия электропередачи. Также из-за технологических нарушений без света остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях, говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго заявляют, что собственной генерации в стране достаточно для покрытия потребления.