В Подмосковье с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека из Красногорска

Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кишечной инфекции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тридцать четыре пациента с подозрением на отравление госпитализированы из Красногорска в подмосковные медучреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву МО, находятся 34 пациента. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидрасследование по факту вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) в Красногорске.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением жалоб от сотрудников ГК "Союзснаб" на симптомы острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается", - значится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Там уточняется, что специалисты выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Предприятию выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий. "Ситуация находится контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - заверили в пресс-службе.

Ранее ГСУ СК России по Московской области сообщило, что по факту отравления 29 рабочих на предприятии в Красногорске возбуждено уголовное дело. Все рабочие госпитализированы после приема пищи в столовой предприятия. Угрозы их жизням нет. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.