Ущерб Куйбышевскому НПЗ в результате диверсии превысил 30 млн рублей

Представитель УФСБ по региону сообщил, что взрыв разрушил несущую стену подстанции и ее кровлю

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Более 30 млн рублей составил ущерб в результате диверсии, произошедшей накануне на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре. Об этом сообщил представитель УФСБ по Самарской области в суде.

"Из материалов дела следует, что 28 июля примерно в 12:10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 млн рублей", - сказал представитель УФСБ

Накануне днем на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сдетонировало взрывное устройство. Представитель компании "Роснефть" уточнил, что инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате произошедшего пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. Завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком. Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Александр Хинштейн, подозреваемый в организации инцидента был задержан правоохранительными органами при попытке выехать из России. Самарский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Куйбышевский НПЗ - одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.