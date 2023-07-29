В Краснодарском крае зафиксировали серию смерчей в 3 км от берега

В регионе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Серию смерчей зафиксировали в субботу утром в Туапсе Краснодарского края на расстоянии более 3 км от берега, она двигалась в северо-восточном направлении и разрушилась над морем, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По данным сотрудника ГМБ Туапсе, сегодня в период с 05:40 до 06:20 мск в районе скалы Киселевой в юго-западном направлении над морем на расстоянии более 3 км от берега наблюдалась серия смерчей (опасных метеорологических явлений), двигалась в северо-восточном направлении, разрушилась над морем", - говорится в сообщении.

Также сильный шторм повредил коммуникации и оборудование на пляже на федеральной территории Сириус, сообщается в Telegram-канале федеральной территории. "Из-за сильного шторма повреждены коммуникации и оборудование на пляжах. В камнях могут оставаться остатки сломанного инвентаря. Для приведения пляжей к прежнему состоянию необходимо время", - говорится в сообщении. Жителей и гостей просят отнестись с пониманием к возможному ограничению прохода на пляж, открываться пляжи будут по мере восстановления.

Ранее глава местной администрации Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале написал, что для оповещения жителей и гостей о предстоящем ухудшении были включены громкоговорители, организована работа мониторинговых групп.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае было объявлено 27 июля. В регионе до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, есть опасность формирования смерчей над морем.