В Архангельске задержали замглавы администрации по подозрению в коррупции

В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Владиславе Шевцове из администрации города и Олеге Пугине из ООО "Спецавтохозяйство по уборке города"

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель главы Архангельска и представитель организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск" и заместителя директора организации, учредителем которой является муниципальное образование, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - указано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Владиславе Шевцове из администрации города и Олеге Пугине из ООО "Спецавтохозяйство по уборке города".

По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в размере 150 тыс. рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске. По предварительной информации, должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в размере более 3,5 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация. Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу Архангельска СУ СК России по Архангельской области и НАО.