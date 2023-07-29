29 июля, 10:11

В Москве на станции метро "Электрозаводская" пассажир погиб после падения под поезд

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что проводится проверка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции Московского метрополитена "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии произошло падение человека на жесткий путь под прибывающий поезд. Человек скончался", - сказал собеседник агентства. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение было введено в график. 

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