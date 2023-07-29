В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб один человек

Еще трое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате дорожной аварии на трассе "Кола" в Волховском районе Ленинградской области. Легковой автомобиль наехал на переходившего дорогу лося, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"29 июля в 00:43 мск поступило сообщение о ДТП с погибшим на 108-м км автодороги "Кола". На месте происшествия установлено, что автомобиль Mazda CX-7 под управлением мужчины 1978 года рождения совершил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в лесополосу. В результате ДТП водитель от полученных не совместимых с жизнью травм скончался", - говорится в сообщении.

Трех человек, находившихся в машине, госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Пострадали женщина 1980 года рождения и несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 7 лет. Еще один пассажир, 13-летний племянник погибшего, не получил повреждений. Лось, с которым столкнулся автомобиль, был сбит насмерть.