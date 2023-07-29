В Черкесске отменили режим ЧС из-за непогоды

В пресс-службе городской администрации также сообщили, что разрешили посещение парка "Зеленый остров"

ЧЕРКЕССК, 29 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Черкесске Карачаево-Черкесии (КЧР) из-за сильных дождей, шквалистого ветра и града в пятницу, отменен. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Режим ЧС в Черкесске отменен. Посещение ПКиО "Зеленый остров" разрешено", - говорится в сообщении.

В пятницу на территории региона прошел ливень с градом, который сопровождался шквалистым ветром, в результате чего были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и частные домовладения. После падения деревьев в черкесском парке "Зеленый остров" пострадали шестеро жителей, один погиб. В городе ввели режим ЧС.

Глава КЧР Рашид Темрезов поручал главам администраций городов и районов, всем аварийно-спасательным и дорожным службам незамедлительно приступить к аварийным работам по устранению последствий стихии.