В Ленобласти в ДТП на трассе "Сортавала" пострадали шестеро детей

Их госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Шестеро несовершеннолетних пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и груженной щебнем фуры на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"29 июля около 11:30 мск на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав необходимое для обгона расстояние, зацепила ее", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров "Газели". Их госпитализировали с травмами, полученными от осыпавшегося стекла.