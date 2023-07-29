29 июля, 11:25

В Ленобласти в ДТП на трассе "Сортавала" пострадали шестеро детей

Их госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Шестеро несовершеннолетних пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и груженной щебнем фуры на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"29 июля около 11:30 мск на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав необходимое для обгона расстояние, зацепила ее", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров "Газели". Их госпитализировали с травмами, полученными от осыпавшегося стекла. 

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© Информационное агентство ТАСС
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