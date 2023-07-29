Устроивший взрыв в суде Киева изготовил бомбы в своей камере в СИЗО

По данным Госбюро расследований Украины, сообщники приносили ему туда необходимые элементы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Подсудимый, который 5 июля устроил взрыв в Шевченковском суде Киева, чтобы совершить побег, изготовил взрывные устройства в своей камере в СИЗО, куда сообщники проносили ему необходимые элементы. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины (ГБР).

"Установлено, что подсудимый долгое время готовился к побегу из-под стражи. Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Следствие считает, что он планировал устроить взрыв в здании суда и скрыться, воспользовавшись паникой.

В ведомстве сообщили, что эксперты обнаружили в камере подсудимого остатки веществ, идентичных тем, которые использовались при взрыве.

По данным следствия, конвоиры не проводили личный досмотр и не проверяли вещи, что позволило преступнику пронести бомбу в зал суда. В результате ГБР предъявило обвинения пятерым сотрудникам правоохранительных органов - троим работникам СИЗО, где содержался преступник, и двум военнослужащим Нацгвардии.

Инцидент в Шевченковском суде

Взрыв в Шевченковском суде устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в совершении теракта во время беспорядков у здания украинского парламента в 2015 году. Он около восьми лет содержался в СИЗО, а 5 июля был вызван в суд для продления меры пресечения.

В суде он попытался совершить побег, бросив в конвоиров самодельное взрывное устройство. Когда Гуменюк не смог покинуть здание суда, он забаррикадировался в помещении и бросил еще один взрывоопасный предмет в прибывших на место полицейских, двое из них были ранены. Сам он погиб от взрыва.