В Черкесске почти 20 автомобилей пострадали из-за упавших от сильного ветра деревьев

Мэр города Алексей Баскаев сообщил, что предстоит большой объем работ по ликвидации последствий непогоды, в том числе спил деревьев, расчистка территорий, уборка

ЧЕРКЕССК, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 20 автомобилей повреждено в Черкесске упавшими из-за сильных дождей и ветра деревьями, восстановлено почти 85% обрывов линий электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Баскаев.

"Всего в Черкесске зафиксировано 94 случаев падения деревьев, 32 устранено. Пострадало 19 автомобилей. Практически 85% случаев обрывов проводов восстановлены. Задействованы в ликвидации последствий стихии МЧС по КЧР, управление КЧР по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности, все городские коммунальные предприятия и службы, а также неравнодушные горожане", - написал он. В городе предстоит большой объем работ по ликвидации последствий непогоды, в том числе спил деревьев, расчистка территорий, уборка.

В пятницу в КЧР прошел ливень с градом, который сопровождался шквалистым ветром, в результате чего были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и частные домовладения. После падения деревьев в черкесском парке "Зеленый остров" пострадали шестеро жителей, один погиб. В городе ввели режим ЧС.

Глава КЧР Рашид Темрезов поручил главам администраций городов и районов, всем аварийно-спасательным и дорожным службам незамедлительно приступить к аварийным работам по устранению последствий стихии.