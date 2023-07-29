В Нижнем Новгороде затруднено движение автобусов из-за упавших деревьев

Затруднения в движении зафиксировали на улицах Ванеева, Родионова и Звездинка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Движение автобусов на нескольких маршрутах затруднено в Нижнем Новгороде в связи с падением деревьев из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"В связи с падением деревьев временно затруднено движение автобусов ряда маршрутов, в том числе на улицах Ванеева, Родионова, Звездинка. Ремонтные и аварийные службы принимают оперативные меры для устранения затруднения движения", - говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент ТАСС, гроза с сильнейшим ветром и градом обрушилась на Нижний Новгород, есть случаи падения деревьев, столбов. Резкие порывы ветра начались около 13:00. Дождь прекратился. В центре на некоторых улицах не работают светофоры.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале написал, что повалило более 40 деревьев. "Поступают сигналы о поваленных сильным ветром деревьях. Предварительно, их 44. Продолжаем собирать заявки. Аварийно-спасательный отряд МКУ ГО ЧС, дорожники и другие службы задействованы в работе по уборке деревьев. О подробностях сообщу", - сообщил он.

Шалабаев отметил, что специалисты откачивают воду с мест локального скопления на Нижне-Волжской набережной, улице Стрелка, проспекте 70 лет Октября, в микрорайоне Гордеевский. "Также коммунальщики чистят дождеприемные решетки от сносимого на них потоками воды мусора и листвы, убирают деревья. Все заявки отрабатываются", - написал глава города.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в "Нижновэнерго" ввели режим повышенной готовности.