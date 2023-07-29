В Белгородской области задержали мужчину с фальшивыми купюрами на 25 млн рублей

У него также изъяли оборудование для выпуска денег

ТАСС, 29 июля. Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении поддельных денег в крупном размере. У задержанного изъяли 25 млн фальшивых рублей и оборудование для их выпуска, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудники УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Белгородской области задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных денег в крупном размере. У задержанного изъяты 25 млн фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, задержан ранее неоднократно судимый 37-летний житель Белгорода, у него изъяли 50 пачек по 100 купюр номиналом 5 тыс. рублей на общую сумму 25 млн рублей, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере". "Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. Кроме того, во время обыска по месту проживания задержанного было обнаружено и изъято оборудование для изготовления фальшивок. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Белгородской области.