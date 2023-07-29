29 июля, 12:33

В Сочи девушка утонула на закрытом из-за шторма пляже

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Девушка погибла на закрытом из-за шторма пляже в Сочи, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

"По факту гибели 20-летней девушки следственным отделом по Хостинскому району Сочи проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Штормовое предупреждение объявили в Сочи накануне. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, сходы селей, есть опасность формирования смерчей над морем. Власти Сочи в целях безопасности закрыли пляжи для отдыхающих. Все городские службы также переведены на усиленный режим работы. Спасатели призвали жителей и гостей временно отказаться от отдыха у воды, а также принять все необходимые меры предосторожности. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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