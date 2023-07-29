29 июля, 12:39,
обновлено 29 июля, 12:53

На Алтае в детском лагере отравились более 60 детей

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Симптомы выявили у постояльцев лагеря "Горный Орленок"

ТАСС, 29 июля. Более 60 детей отравились в детском лагере "Горный Орленок" на Алтае. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"29 июля 2023 года в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный Орленок", расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай. Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации управления Следственного комитета по Алтаю, с признаками кишечного заболевания дети обращались в период с 26 по 29 июля. Отравились дети в возрасте с 7 до 17 лет, их состояние удовлетворительное. Всего в лагере отдыхало 354 ребенка.

Решается вопрос о приостановке работы лагеря. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, ответственных за безопасное и комфортное пребывание детей в лагере. 

Теги:
РоссияАлтай
© Информационное агентство ТАСС
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