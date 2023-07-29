В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над ребенком

Под стражей он проведет два месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Суд избрал подозреваемому в насилии над пропавшей в Екатеринбурге восьмилетней девочкой меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Ходатайство удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в суде, отвечая на вопрос о подозреваемом в совершении противоправных действий против ребенка.

Ранее сообщалось, что восьмилетнюю девочку, которая 26 июля ушла из дома и пропала, нашли живой. В следственном управлении СК выясняли, были ли совершены в отношении ребенка какие-то незаконные действия. В средствах массовой информации сообщалось, что девочку нашли в доме по соседству, в квартире у незнакомого мужчины.