СМИ: в Таиланде во время взрыва на складе пиротехники погибли девять человек

Как сообщил телеканал Thai PBS, более 130 человек ранены

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и более 130 получили ранения в результате взрыва на складе пиротехники в городе Сунгайколок в южной провинции Наратхиват на границе с Малайзией. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Взрыв нанес значительный ущерб местному торговому центру, рынку и 150 домам, некоторые из них были полностью разрушены. Экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, поскольку люди могут находиться под завалами.

Местные власти развернули пункт оказания медицинской и гуманитарной помощи пострадавшим, которые остались без крова.