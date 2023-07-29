В селе Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ частично повреждены четыре дома

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 29 июля. Вооруженные силы Украины обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области, пострадавших нет, частично повреждены четыре домовладения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела есть частичное повреждение четырех жилых домовладений", - написал он.

Богомаз добавил, что после окончания работ оперативных служб рабочая комиссия проведет осмотр разрушений и произведет оценку нанесенного ущерба.