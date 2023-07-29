В Сочи на пляже во время шторма обнаружили тело мужчины

Его личность устанавливается

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружили во время шторма на одном из пляжей в Сочи, его личность устанавливается, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

"По факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. Личность мужчины устанавливается. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Ранее в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили о гибели 20-летней девушки, которая утонула на закрытом из-за шторма пляже в Сочи.

Штормовое предупреждение объявили в Сочи накануне. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, сходы селей, есть опасность формирования смерчей над морем. В Сочи в целях безопасности закрыли пляжи для отдыхающих. Все городские службы также переведены на усиленный режим работы. Спасатели призвали жителей и гостей временно отказаться от отдыха у воды, а также принять все необходимые меры предосторожности.