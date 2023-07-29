В Нижегородской области при опрокидывании яхты на водохранилище пострадала женщина

Всего на судне находились четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Яхта перевернулась в Нижегородской области в результате непогоды, один человек пострадал, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, на Горьковском водохранилище в районе пляжа санатория "Буревестник" в Городецком районе из-за сильного порыва ветра произошло опрокидывание парусной яхты. На судне находилось четыре человека, одна пострадавшая направлена в больницу", - говорится в сообщении. Судно принадлежит частному лицу.

29 июля на Нижний Новгород обрушилась гроза с градом и сильным ветром. В городе повалило более 40 деревьев, было затруднено движение автобусов на нескольких улицах. Гроза закончилась.