В Нижегородской области несколько человек пострадали при опрокидывании остановки

Их госпитализировали

ТАСС, 29 июля. Несколько человек пострадали при падении остановочного павильона в Нижегородской области из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, сопровождающийся сильным порывистым ветром, произошло опрокидывание остановочного павильона у СНТ "Дружба" в Кстовском муниципальном округе. В это время внутри находилось три человека. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состояние пострадавших уточняется.

29 июля на Нижний Новгород обрушилась гроза с градом и сильным ветром. В городе повалило более 40 деревьев, было затруднено движение автобусов на нескольких улицах. Гроза закончилась.