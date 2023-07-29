29 июля, 16:13
Военная операция на Украине

Поселок Теткино Курской области обесточило из-за обстрелов ВСУ

Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

Снаряд повредил дом в населенном пункте

ТАСС, 29 июля. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику", - написал он.

Старовойт добавил, что также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен. "Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению", - уточнил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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