В ДТП на трассе в Крыму пострадали двое детей

Телесные повреждения также получили двое взрослых

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. На трассе в Крыму столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших два несовершеннолетних мальчика в возрасте 11 и 12 лет, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 29 июля в 12:45 на автодороге Таврида - Джанкой - Красноперекопск 93км+200 м, 49-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Orlando находясь в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, осуществил наезд на металлическое ограждение (отбойник) после чего, осуществил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada Priora", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии 38-летний водитель автомобиля Lada Priora и его 35-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Несовершеннолетним пассажирам автомобиля Lada Priora, мальчикам 11 и 12 лет, была оказана разовая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.