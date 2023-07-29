В Рязанской области возбудили четыре дела после смерти подростка в спортивном центре

По данным прокуратуры, один из волонтеров причинил травму молодому человеку на занятии по огневой и физической подготовке

ТАСС, 29 июля. В Рязанской области возбудили одно уголовное и три административных дела после смерти подростка из-за травмы в спортивном центре "Сова" на занятии по огневой и физической подготовке, сообщила журналистам в субботу пресс-служба прокуратуры по региону.

"В отношении директора АНО ЦСП [автономная некоммерческая организация центр специальной подготовки] "Сова" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 12 июля один из волонтеров в спортивном центре на занятии по огневой и физической подготовке причинил травму подростку, его доставили в медицинское учреждение, где он умер.

Как уточняется в сообщении, сотрудники прокуратуры, специалисты управления Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора выехали для проверки в центр, где выявили нарушения норм федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, в связи с чем в отношении юридического лица прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.65 и ст. 20.4 КоАП РФ.

"Установлено, что данная организация не была включена в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в связи с чем не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. По инициативе прокуратуры управлением Роспотребнадзора по Рязанской области в отношении АНО ЦСП "Сова" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которое направлено в Спасский районный суд для рассмотрения и принятия решения о приостановления деятельности спортивного центра", - говорится в сообщении прокуратуры по региону.