В Липецке мужчина ограбил 100-летнего ветерана войны

Его задержали

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мужчину задержали в Липецке за ограбление ветерана Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Липецке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу у ветерана Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет. Неизвестный постучался в квартиру пенсионера и предложил приобрести мед. Когда пожилой мужчина отказался, злоумышленник оттолкнул его, ворвался в жилище и открыто похитил наручные часы и деньги в сумме 1,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении Волк.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о грабеже. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.