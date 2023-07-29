Суд в Москве арестовал жителя Петербурга, подозреваемого в госизмене и терроризме

Заседание по аресту Вячеслава Лутора шло в закрытом режиме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В.А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Там не уточнили деталей уголовных дел в отношении арестованного. Заседание по аресту Лутора шло в закрытом режиме.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Лутору 33 года, он житель Петербурга, работал в банковском секторе.

Как следует из судебных материалов, до ареста по делу о госизмене Лутор дважды был арестован по делам об административных правонарушениях. 11 июля Солнцевский суд Москвы признал его виновным по делу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Согласно постановлению суда, он "выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково".

14 июля Троицкий суд арестовал Лутора на 15 суток по протоколу о неподчинению требованиям полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Причина была в том, что арестованный отказался предъявлять сотруднику МВД свой паспорт. Из спецприемника Лутор должен был выйти в субботу, 29 июля.