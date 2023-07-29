В Казани зафиксировали грозу с ливнем и сильным ветром

В городе повалило несколько деревьев, заборов и мусорных контейнеров

ТАСС, 29 июля. Шквалистый ветер, дождь и гроза наблюдаются в Казани. Усиления ветра локально доходят почти до 30 м/с, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25-28 м/с", - сообщает пресс-служба.

В социальных сетях появляются видео и фото поваленных деревьев, заборов, перевернутых мусорных контейнеров. Часть деревьев упала на автомобили.

Жителей просят по возможности оставаться в зданиях. "Не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями", - говорится в сообщении мэрии.