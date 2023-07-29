29 июля, 17:44

В Краснодаре произошел конфликт с применением насилия против сотрудников ДПС

Возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля и его четверо пассажиров оказали неповиновение сотрудникам ДПС в Краснодаре, в результате произошел конфликт с применением насилия против полицейских, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Сегодня были опубликованы сведения о применении насилия группой мужчин в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. 29 июня 2023 года возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль "ВАЗ", который создал препятствие другим участникам дорожного движения. В ответ на законные требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и его четверо пассажиров оказали им неповиновение, а в процессе пресечения их противоправных действий - применили в отношении полицейских насилие. После этого четверо фигурантов скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

По поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователям также предстоит установить личности и местонахождение лиц, принимавших участие в конфликте. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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