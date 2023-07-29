В Татарстане повалило 40 деревьев из-за непогоды

В республике зафиксировали нарушения электроснабжения

ТАСС, 29 июля. Почти 40 деревьев повалило в Татарстане сильным ветром. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"С 18:45 по 20:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступили 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани", - говорится в сообщении.

В ЖК "Светлая Долина" в Казани ветром снесло навес для мусорных контейнеров.

"Также поступили сообщения о нарушении электроснабжения в Буинском, Зеленодольском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Высокогорском, Рыбнослободском, Нижнекамском, Лаишевском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и Казани", - говорится в сообщении.

Информация уточняется. Всего привлекли от РСЧС для ликвидации последствий 220 человек и 36 единиц техники.

Вечером 29 и 30 июля в Казани в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25-28 м/с.