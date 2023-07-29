В пяти районах Нижегородской области произошли нарушения электроснабжения из-за непогоды

В восстановительных работах задействовали 48 бригад

ТАСС, 29 июля. Локальные нарушения электроснабжения зафиксировали в пяти районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" продолжают устранять технологические нарушения, вызванные прохождением циклона по территории Нижегородской области (сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 м/с). Бригады "Нижновэнерго" устраняют локальные нарушения электроснабжения, возникшие из-за непогоды, в Борском, Семеновском, Кстовском, Лысковском, Богородском районах области", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействовали 48 бригад: 107 энергетиков и 63 единицы спецтехники. Повышенное внимание уделяется электроснабжению социально значимых объектов.

В пресс-службе сообщили, что работа ведется в режиме повышенной готовности. В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти. Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Ранее на город обрушилась гроза с сильным ветром и градом. Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что на нескольких маршрутах из-за поваленных деревьев затруднено движение автобусов.