29 июля, 18:19

В Ульяновской области из-за непогоды пострадали четыре человека

По данным МЧС, погибших нет

ТАСС, 29 июля. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в Ульяновской области из-за непогоды. Зафиксировали падения деревьев и повреждение кровли домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате прохождения метеорологических явлений в Ульяновске и по области зарегистрировано происшествие, связанное с падением деревьев на линии электропередачи и повреждением кровель. По предварительным данным, пострадали четыре человека, направлены в лечебные учреждения. Погибших нет", - заявили в пресс-службе. 

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