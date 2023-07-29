В Ульяновской области более 850 домов остались без электричества из-за непогоды

В регионе также сорвало кровлю в школе и девяти жилых домах

ТАСС, 29 июля. Более 850 домов в Ульяновской области остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.

"29 июля в 18:25 начали поступать сообщения, что в результате шквалистого ветра произошли отключения электроэнергии, срыв кровель и падения деревьев в Ульяновске, Новоульяновске, Димитровграде, Сенгилеевском, Вешкаймском, Чердаклинском, Тереньгульском, Ульяновском, Цильнинском районах области. Отключено от электроэнергии частично два городских округа (Ульяновск, Новоульяновск), одно муниципальное образование (Мелекесский район). Всего 856 жилых домов, 4 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сорвало кровлю в школе населенного пункта Вешкайма, а также в девяти жилых домах.

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в нескольких регионах Поволжья. В частности, в Нижнем Новгороде прошла гроза с градом и сильным ветром. В городе было затруднено движение автобусов на нескольких улицах. Сообщалось о падении 98 деревьев. Шквалистый ветер, гроза и ливень обрушились на Татарстан. В регионе сообщается о 38 упавших деревьях. 30 июля 2023 года ожидается гроза на территории Республики Мордовия.