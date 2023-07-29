В Самарской области из-за непогоды пострадали три человека

По данным МЧС, в регионе также произошло падение 59 деревьев

ТАСС, 29 июля. Три человека пострадали из-за непогоды в Самарской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период с 15:30 до 18:30 29 июля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступили сообщения о том, что в результате прохождения комплекса метеорологических явлений (гроза, ливень, ветер до 29 м/с) в шести муниципальных образованиях (Тольятти, Кинель, Жигулевск, Красноярский, Сызранский, Большечерниговский районы) произошло повреждение фальшкровель шести зданий (три многоквартирных жилых дома, три школы), кровель четырех частных жилых домов, падение 59 деревьев", - говорится в сообщении.

Пострадали три человека (мужчины 1971, 1972 и 2003 годов рождения). Их госпитализировали в ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ".

Кроме того, в населенном пункте Междуреченск в Сызранском районе произошло отключение газоснабжения.