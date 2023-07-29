Остальных разыскивают

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. В Краснодаре задержали одного из нападавших на сотрудников ДПС, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"29 июля 2023 года, в ночное время по улице Тургенева Краснодара, во время несения службы на посту, инспекторами ОБ ДПС УМВД России по Краснодару был замечен заглохнувший автомобиль "ВАЗ-2107", сотрудники полиции подошли к данному автомобилю для проверки. В ходе беседы с находящимися в автомобиле неизвестными последние начали вести себя агрессивно, впоследствии нанесли полицейским телесные повреждения и скрылись. В настоящее время один из нападавших задержан, остальных разыскивают", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудникам полиции оказали медицинскую помощь, после чего они продолжили несение службы.

Возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователям также предстоит установить личности и местонахождение всех лиц, принимавших участие в конфликте.