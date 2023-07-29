29 июля, 19:06
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о ранении шести человек за день в результате обстрелов ВСУ

По словам врио главы ДНР, травмы в том числе получила трехлетняя девочка

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Шесть человек, включая трехлетнюю девочку, получили ранения в субботу в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня получили ранения шесть человек - в Донецке, Александровке и Горловке. В Куйбышевском районе столицы региона пострадала трехлетняя малышка, она получила осколочное ранение и сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", - написал он в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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