Пушилин сообщил о ранении шести человек за день в результате обстрелов ВСУ

По словам врио главы ДНР, травмы в том числе получила трехлетняя девочка

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Шесть человек, включая трехлетнюю девочку, получили ранения в субботу в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня получили ранения шесть человек - в Донецке, Александровке и Горловке. В Куйбышевском районе столицы региона пострадала трехлетняя малышка, она получила осколочное ранение и сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.