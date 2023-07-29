В Татарстане почти 12 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Среди них - 3,2 тыс. детей

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Почти 12 тыс. человек остались без электричества в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

"По состоянию на 20:30 нарушено электроснабжение потребителей 3 157 частных домов в 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском муниципальных районах и Казани общим количеством 11,7 тыс. человек (в том числе 3,2 тыс. детей)", - говорится в сообщении.

Трансформаторные подстанции и социально значимые объекты под отключение не попали.

К ликвидации последствий происшествия привлекли 25 аварийных бригад ОАО "Сетевая компания" общей численностью 79 человек и 27 единиц техники. Всего для ликвидации последствий привлекли от РСЧС 151 человек и 48 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани в Telegram-канале, в Казани есть случаи падения деревьев во дворах, со зданий некоторых предприятий сорваны элементы кровли, снесено несколько торговых павильонов и легких конструкций. В нескольких домах повреждены окна и балконные ограждения.

"Много потребителей отключены от электроснабжения. Есть перебои в Салават Купере, в Залесном, во многих жилых массивах города произошло повреждение воздушных сетей, а кое-где пострадало оборудование подстанций от удара молний", - говорится в сообщении.

Создан оперштаб, выведены все аварийные бригады жилищных и коммунальных предприятий. Продолжается сбор информации. "Перед коммунальными службами поставлена задача в кратчайшее время устранить перебои энергоснабжения, восстановить повреждения и ликвидировать последствия стихии", - говорится в сообщении.