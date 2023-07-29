В Марий Эл три человека погибли из-за падения деревьев

Они отдыхали в палатках на озере Яльчик

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Три человека, отдыхавшие в палатках на озере в Марий Эл, по предварительным данным, погибли из-за падения деревьев в непогоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По предварительным данным, среди отдыхающих с палатками есть погибшие. Три человека, предварительно", - сообщили в пресс-службе.

Глава республики Юрий Зайцев написал в своем Telegram-канале, что держит чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана, на личном контроле. "У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших. Пострадавшим оказывается помощь", - написал Зайцев. По его словам, по всей республике ведутся восстановительные работы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, 29 июля в результате неблагоприятных метеорологических явлений (гроза, усиление ветра) на территории Республики Марий Эл с 19:16 поступала информация о падении деревьев около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. "По состоянию на 21:55 29 июля по предварительной информации пострадало 14 человек, из них 2 детей. Погибло три человека, из них два ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, то все погибшие отдыхали "дикарями" у озера Яльчик.

"Для ликвидации последствия прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено: 34 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 10 человек, 3 единицы техники", - уточнили в пресс-службе.