Природный пожар в Ульяновской области охватил 120 га сельхоз земель

По данным МЧС, пострадавших нет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МЧС России наращивает группировку на тушении природного пожара в Ульяновской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

"МЧС России увеличивает группировку сил и средств для тушения пожара в Ульяновской области. На место направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Ульяновской области. В ее составе 22 человека и 6 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Всего в тушении участвуют 305 человек и 41 единиц техники. Площадь, пройденная огнем, составляет 120 га. Пострадавших нет.

В пресс-службе федеральной Авиалесоохраны добавили, что есть угроза перехода ландшафтного пожара в лесной.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области горят земли сельхозназначения в районе села Еделево. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение осложняет сильный ветер.