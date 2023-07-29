29 июля, 20:35
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении восьми человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Донецк и Горловку

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Восемь человек получили ранения в субботу в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 июля по состоянию на 22:30 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк - шесть человек, н.п. Горловка - два человека", - сообщили в представительстве.

В течение дня зафиксированы попадания в частные и многоквартирные жилые дома, городскую больницу №25 Донецка, обстрелом поврежден автобус городского маршрута №27.

Ранее в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о шести пострадавших в результате украинских обстрелов. 

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