В Марий Эл число погибших из-за непогоды выросло до шести

Пострадали 22 человека

ТАСС, 29 июля. Число погибших из-за непогоды в Марий Эл выросло до шести, трое из них - дети. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Юрий Зайцев.

"Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. Сейчас там работают все экстренные службы. Дороги на данный момент расчищены. Дети в лагерях находятся в полной безопасности. По информации на данный момент, у нас погибли шесть человек, трое из которых - дети. Всего пострадали 22 человека", - написал Зайцев.

Он уточнил, что происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл ТАСС сообщили о троих погибших. Уточнялось, что 29 июля в результате неблагоприятных метеорологических явлений (гроза, усиление ветра) на территории республики с 19:16 мск поступала информация о падении деревьев около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Отмечалось, что погибшие отдыхали "дикарями" у озера.