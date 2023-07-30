В Ульяновской области число пострадавших от урагана выросло до восьми

Среди них - трое детей

ТАСС, 30 июля. Число пострадавших от непогоды в Ульяновской области выросло до восьми, среди них - трое детей, сообщается в телеграм-канале Минздрава региона.

"По оперативным данным регионального Минздрава, в результате урагана пострадало восемь человек, из них - трое детей. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Олеся Колотик-Каменева сообщила на областном штабе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, что два ребенка после осмотра врача отпущены домой, одному потребовалась помощь челюстно-лицевого хирурга", - говорится в сообщении.

Из пятерых взрослых один госпитализирован в центральную городскую клиническую больницу с переломом ноги.

Ранее ГУ МЧС России по области сообщало, что четыре человека пострадали в Ульяновской области из-за непогоды. Более 850 домов в регионе остались без электричества. Поступали сообщения о срыве кровель и падении деревьев.

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в ряде регионов Поволжья.