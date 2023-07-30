Никольск в Пензенской области остался без электричества из-за урагана

В городе работают сотрудники МЧС и поисково-спасательного центра, а также бригады энергетиков

ТАСС, 30 июля. Город Никольск в Пензенской области остался без электричества из-за прошедшего в регионе урагана. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Ураган с ливнем и градом прошелся по Никольскому району, полностью обесточив Никольск. В городе работают сотрудники МЧС и пензенского поисково-спасательного центра, бригады энергетиков устраняют последствия обрывов проводов. Итог разгула стихии - большое количество поваленных деревьев, сорванные с домов крыши", - написал Мельниченко.

По информации регионального Минздрава, обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.

"По моему поручению завтра вместе с руководством регионального управления МЧС в Никольский район отправятся председатель правительства Пензенской области Николай Петрович Симонов, а также министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Анатольевич Панюхин - для объективной оценки случившегося и выработке комплекса мер по устранению последствий урагана", - написал Мельниченко.

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в нескольких регионах Поволжья - в Нижнем Новгороде, Татарстане, Марий Эл, Ульяновской и Самарской областях. Есть пострадавшие и погибшие.