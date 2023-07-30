В Татарстане из-за упавшего на палатку во время урагана дерева погибла девочка

По предварительным данным, остальные дети, находившиеся в палатке, не пострадали

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Девочка-подросток погибла в Татарстане из-за упавшего на палатку дерева во время урагана. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Семья [отдыхала] в Боровом Матюшино в палатке. <…> Дети находились в палатке, дерево упало на палатку. Ребенок погиб, девочка", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что остальные дети, находившиеся в палатке, по предварительным данным, не пострадали.

В Татарстане вечером 29 июля прошли ливни с грозами и шквалистым ветром. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, почти 12 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей, остались без электричества. В мэрии Казани сообщили, что в городе есть случаи падения деревьев во дворах, со зданий некоторых предприятий сорваны элементы кровли, снесено несколько торговых павильонов и легких конструкций. В нескольких домах повреждены окна и балконные ограждения.

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в ряде регионов Поволжья. В Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Пензенской областях, в Марий Эл сообщали о поваленных деревьях, о локальных проблемах с электроснабжением. Глава Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о шести погибших в республике из-за падения дерева на палатку во время непогоды.