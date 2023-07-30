В Канаде впервые за лето число лесных пожаров начало снижаться

Насчитывается менее 1 тыс. очагов

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Число активных лесных пожаров в Канаде впервые за лето начало снижаться, сейчас зафиксирован 991 очаг возгорания. Об этом в субботу сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Спасателям пока не удалось взять под контроль 607 пожаров, говорится в сообщении ведомства. Общая площадь сгоревших территорий составляет 12,3 млн га.

В понедельник ведомство проинформировало о 1 081 очаге возгорания.

Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.