В Марий Эл госпитализировали 13 человек, пострадавших из-за урагана

Большая часть пострадавших находилась возле озера Яльчик

ТАСС, 30 июля. 13 пострадавших госпитализированы в Марий Эл после урагана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Возле озера Таир пострадали два человека, из них один ребенок (7 лет). Взрослый госпитализирован в ГБУ РМЭ "Республиканская клиническая больница", ребенок госпитализирован в ГБУ РМЭ "Детская республиканская клиническая больница", - говорится в сообщении.

Большая часть пострадавших, по данным пресс-службы, находилась возле озера Яльчик. "10 взрослых госпитализированы в ГБУ РМЭ "Волжская центральная городская больница", один взрослый госпитализирован в ГБУ РМЭ "Республиканская клиническая больница", - сообщили в пресс-службе.

Еще пять человек, в том числе двое детей, отпущены домой на амбулаторное лечение.

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Ранее сообщалось, что в Марий Эл погибли несколько человек, отдыхавших в палатках у озера после падения дерева.