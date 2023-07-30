В столице США и ее окрестностях сильная буря оставила без света более 200 тыс. человек

Пострадали минимум два человека

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Сильная буря вызвала массовое отключение электроэнергии в субботу в столичном американском округе Колумбия и на территории штатов Вирджиния и Мэриленд. Согласно данным портала PowerOutage, без электроснабжения остаются более 200 тыс. потребителей.

В Вашингтоне без света остались около 14 тыс. потребителей, в Мэриленде - более 100 тыс., в Вирджинии - свыше 90 тыс. Как сообщила служба пожарной охраны округа Колумбия, на его территории пострадали не менее двух человек. На их автомобиль упало дерево.

Согласно данным Национальной метеорологическая службы США, порывы ветра в некоторых районах Вашингтона достигали 37 м/с.

По наблюдению корреспондента ТАСС, в настоящее время на многих автомобильных дорогах американской столицы затруднено движение из-за упавших деревьев и отключения части светофоров. Некоторые улицы перекрыты. На тротуарах повсеместно лежат обломанные ветви деревьев. Упавшими деревьями повреждены частные дома и жилые постройки, а также десятки автомобилей.

Каждые несколько минут по улицам следуют автомобили экстренных служб, некоторые с включенными сиренами. Вместе с тем никакой паники нет. Люди осматривают последствия бури.