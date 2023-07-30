В Канаде в результате крушения самолета погибли шесть человек

Среди погибших - пять пассажиров и пилот

ТАСС, 30 июля. По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения небольшого самолета в пятницу вечером в горах в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.

Королевская конная полиция Канады сообщила, что на борту самолета находились пять пассажиров и пилот. Никто из находящихся на борту не выжил, передает телеканал.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта вблизи города Калгари около 21:00 в пятницу по местному времени (6:00 субботы мск). Около 01:00 по местному времени (10:00 субботы мск) поступило сообщение о том, что самолет пропал без вести.

Как сообщает телеканал, совет по безопасности на транспорте Канады расследует происшествие.